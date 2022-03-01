В Красноярске ритейлеры создали запас продуктов на 70 дней Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские ритейлеры создали запас продуктов на 70 дней. Складские помещения заполнены. При этом запасы регулярно пополняются. Так что дефицита не будет, сообщают Gornovosti.ru со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства и торговли Александра Походина.

Есть ли смысл скупать продукты наперед в большом количестве и заполнять ими собственные кладовки? Нет, потому что почти все продукты производятся в России, много – в Красноярском крае. Аграрии кормят горожан большим ассортиментом мясных, молочных продуктов, овощей, консервов, напитков и так далее. Ну разве что фрукты здесь не выращивают, но их исправно поставляют азиатские страны, в частности Китай.

Также Александр Походин также сообщил, что специалисты минсельхоза ежедневно отслеживают цены на основные социально-значимые продукты и не видят оснований для их повышения.