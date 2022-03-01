Красноярскому краю на борьбу с лесными пожарами и паводками выделили 1,2 миллиарда рублей. Фото: Лесопожарный центр

Красноярскому краю на борьбу с лесными пожарами и паводками в нынешнем году выделили 1,2 миллиарда рублей. Это почти в четыре раза больше, чем в 2021 году. Из регионального бюджета – 372 миллиона рублей. На случай, если ситуация осложнится, правительство края готово увеличить финансирование, сообщает «Проспект Мира».

Прошлый сезон в регионе был относительно спокойным, в отличие от соседней Якутии, где выгорели миллионы гектаров леса. Сказалась подготовка сил и средств края к пожароопасному сезону. Вот и в этом году начали заранее принимать меры.

В этом году ожидается два пика горимости лесов: в мае и со второй половины июля до середины августа. Специалисты отрабатывают меры взаимодействия с другими ведомствами. В группировку сил и средств входят почти 4,5 тысячи человек и 1824 единицы техники. Созданы 675 подразделений добровольной пожарной охраны, в нем состоят более 4 тысяч человек.

Для защиты от подтоплений строят и ремонтируют гидротехнические сооружения, обследуют водоохранные зоны. В этом году будут расчищать русла рек Минусинка, Кан, Кадат. На случай ЧС готов резерв индивидуальных рационов питания, палаток, кроватей, респираторов, аварийного освещения, теплой одежды. Чтоб ослабить ледовый покров, в регионе пилят и чернят лед, ведут ледокольные и взрывные работы.