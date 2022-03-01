В Красноярске состоялись общественные обсуждения планов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году

В общественной организации «Общероссийский народный фронт» были рассмотрены планы на будущий дорожно-ремонтный сезон. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В мероприятии приняли участие представители администрации Красноярска, КрУДора, краевого министерства транспорта, которые являются ответственными за реализацию проекта, а также активные горожане.

Отметим, что на обсуждения приглашались все желающие.

Активистам-общественникам представили все направления реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году. Озвучили объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта. Ведь все работы в этом году будут традиционно проводиться под пристальным вниманием общественности.

Так, по направлению капитальный ремонт дорог в этом году в Красноярске будет проведена модернизация улицы Красной Армии. На участке от Декабристов до Диктатуры Пролетариата обновят коммунальные сети, асфальт, тротуары и освещение. Контролировать работы на этом объекте будут представители муниципального казенного учреждения «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства».

- Сейчас на участке приступила к работам по замене труб теплоснабжающая организация. Непосредственно к дорожным работам мы планируем приступить в апреле, когда по итогам окончания торгов будет определен подрядчик. Начинаем с ремонта дорожного покрытия, затем переходим к тротуарам и парковочным местам. На трех перекрестках – на Декабристов, Горького, Дзержинского – появятся светофоры. Для маломобильных групп населения будут сделаны понижающие и заездные пандусы, а также подъезды к остановкам. Ремонт проведут и на прилегающих участках улиц: Декабристов, Горького, Обороны, Дзержинского, Диктатуры и переулка Ряузова, - рассказал Александр Мацак заместитель руководителя МКУ «УДИБ» по производству.

Что касается направления строительства новых объектов дорожной инфраструктуры, то в этом году запланировано начало работ на надземном переходе на Семафорной и подземном на Дубровинского. Надземный переход на правобережье появится в районе жилого дома №327 на улице Семафорной. Мост пройдет поверх железнодорожных путей и соединится с улицей Транзитной в районе 52-го дома. Переход на Дубровинского будет двухуровневым. Его возведут в районе памятника Чехову.

- Также в 2022 году будет продолжено строительство автодороги по Волочаевской от Дубровинского до Копылова и по Байкитской от Юбилейной до Дачной. Эти объекты объединятся в одну дорожную артерию и продолжают строительство Николаевского проспекта, который позволит обеспечить транспортную доступность с территорией Академгородка, центра и правобережной части города, минуя такие улицы как Киренского, Копылова, Годенко, - отметил Александр Навродский, заместитель руководителя УКС администрации Красноярска.

В ходе обсуждения активисты высказали ряд нареканий в адрес подрядчиков и заказчиков работ, которые они выявляли в прошлые годы реализации проекта. В частности, замечания касались несоблюдения технологий и производства работ, а также несоблюдения гарантийных обязательств. Пожелания были и по поводу обеспечения доступной среды для маломобильных красноярцев, замечания касались устройства крутых пандусов на улицах города. От активистов прозвучали предложения о необходимости налаживания более тесного сотрудничества между общественниками, заказчиками и исполнителями работ. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в работу общественников, и в последнее время их деятельность перенеслась в виртуальное поле, практически все общение проходит в мессенджерах. Заместитель руководителя МКУ «УДИБ» по производству Александр Мацак отметил, что все замечания и предложения, безусловно, будут проработаны и учтены.

Те, кто по разным причинам не успел записаться и попасть на встречу, но хочет стать общественным контролером нацпроекта «Безопасные качественные дороги», может обратиться в Красноярское отделение Общероссийского народного фронта по телефону: 200-32 02. Более подробно с информацией о проекте можно ознакомиться на сайте администрации Красноярска в разделе «Безопасные и качественные дороги-2022».