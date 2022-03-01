Жительница Железногорска получила более миллиона рублей за фиктивного кладовщика Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Железногорска попала под уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней – до 10 лет лишения свободы. Ее обвиняют в том, что она незаконно получила более 1 миллиона рублей за кладовщика, которого не было. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

В дежурную часть обратился предприниматель – владелец сети магазинов строительных материалов. Он сообщил, что обнаружил фиктивно трудоустроенного сотрудника на одной из своих торговых точек. Причем числился тот там давно, исправно получал зарплату, как и весь коллектив. Предприниматель хотел узнать, кому и как на самом деле шли деньги, кто за этим стоит.

Оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что фиктивным кладовщиком оказался сожитель 47-летней управляющей магазинов. Она устроили его в 2017 году. Но на работе тот никогда не появлялся. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.