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Общество1 марта 2022 6:33

В Красноярске все реже сдают квартиры нелегально

Владельцев-арендодателей «выводят из тени»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске все реже сдают квартиры нелегально

В Красноярске все реже сдают квартиры нелегально

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске все меньше становится нелегальных арендодателей – владельцев квартир, которые сдают их по-тихому, без уплаты налогов. Видимо, осознают, что таким образом могут избежать ненужных хлопот. Не зря же говорят: «Заплати налоги – и живи спокойно». В администрации Центрального района рассказали о результатах работы по выявлению скрытных арендодателей. Но на примере одного района можно судить о положении дел в целом по городу.

Раньше квартиры с нелегальными арендаторами выявляли в ходе рейдов. Сейчас из-за ковида рейды временно не проводятся. Но ведь есть и другие источники. Например, информацию передают управляющие компании. Или полиция, куда часто обращаются недовольные соседи. И даже сами арендаторы, с которыми владельцы поступили не совсем честно, взяли деньги, но попросили освободить квартиру раньше срока или удержали деньги за поврежденное имущество.

За два первых месяца прошлого года администрация Центрального района выявила 19 таких квартир, а в этом году – ни одной. По словам руководитель администрации Вадима Войцеховского, некоторые владельцы жилья до сих пор уверены, что платить налоги со сдачи в аренду квартиры необязательно, что об этом никто не узнает. Но очень ошибаются.