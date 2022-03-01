Под Красноярском в дачном доме найдены тела двух мужчин. Фото: СК

В СНТ «Березка» (это Емельяновский район) в дачном доме были обнаружены двое мужчин. Одному 51 год, другому 53 года. Криминалисты, осмотрев тела, не обнаружили признаков, которые бы указывали на криминальный характер смерти. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, сейчас по данному случаю проводится процессуальная проверка.

Во что удалось выяснить на этот час. 26 февраля мужчины приехали на дачу, чтобы заняться там хозяйственными делами. Дача принадлежала одному из погибших, второй, следовательно, был его товарищем. Спустя какое-то время супруга владельца стала ему звонить, но все ее звонки остались без ответа. Тогда она сама приехала на дачу, где и нашла погибших.

Мужчины могли отравиться газом, который использовался для отопления здания. Но последнее слово – за специалистами: назначены судебно-медицинские экспертизы.