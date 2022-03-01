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Общество1 марта 2022 5:28

Власти Красноярска ищут подрядчика на проектировку переезда через Северное шоссе

Нужно откорректировать проектно-сметную документацию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Власти Красноярска ищут подрядчика на проектировку переезда через Северное шоссе

Власти Красноярска ищут подрядчика на проектировку переезда через Северное шоссе

Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска ищут подрядчика на проектировку переезда через Северное шоссе в районе Солонцов. Торги уже объявлены. Согласно описанию на сайте госзакупок, необходимо откорректировать уже имеющуюся проектно-сметную документацию с учетом актуальных цен на строительные материалы, параллельно начать строительно-монтажные работы.

Начальная цена объявленного контракта составляет 750 миллионов рублей. Его получит та компания, которая максимально снизит цену, не ухудшая при этом качество и надежность объекта. Средства выделяются из вышестоящих бюджетов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Планируемое окончание строительства объекта – ноябрь 2023 года.

В мэрии добавили, что путепровод будет шестиполосным, с разделительной полосой. Плюс тротуары и лестницы для пешеходов, освещение, ливневая канализация, четыре съезда. Благодаря ему Северное шоссе соединится с улицей Авиаторов, Солонцами-2 и другими районами города.