Власти Красноярска ищут подрядчика на проектировку переезда через Северное шоссе Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска ищут подрядчика на проектировку переезда через Северное шоссе в районе Солонцов. Торги уже объявлены. Согласно описанию на сайте госзакупок, необходимо откорректировать уже имеющуюся проектно-сметную документацию с учетом актуальных цен на строительные материалы, параллельно начать строительно-монтажные работы.

Начальная цена объявленного контракта составляет 750 миллионов рублей. Его получит та компания, которая максимально снизит цену, не ухудшая при этом качество и надежность объекта. Средства выделяются из вышестоящих бюджетов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Планируемое окончание строительства объекта – ноябрь 2023 года.

В мэрии добавили, что путепровод будет шестиполосным, с разделительной полосой. Плюс тротуары и лестницы для пешеходов, освещение, ливневая канализация, четыре съезда. Благодаря ему Северное шоссе соединится с улицей Авиаторов, Солонцами-2 и другими районами города.