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Происшествия1 марта 2022 3:12

В Красноярске подростков подозревают в зверском убийстве животных

Полиция проводит проверку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске подростков подозревают в зверском убийстве животных

В Красноярске подростков подозревают в зверском убийстве животных

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске подростков подозревают в зверском убийстве животных. В пресс-службе краевой полиции сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

В воскресенье 27 февраля в дежурную часть отдела полиции №4 поступила информация от представительницы зоозащитной организации. Она сообщила, что в овраге в районе улицы Верхняя обнаружила страшную находку – расчлененные останки нескольких собак. Щенки были убиты, у них отрублены конечности. У женщины есть подозрения, что это дело рук детей десяти-одиннадцати лет, которые живут на этой же улице. Об этом говорят и другие дети, они обсуждают случившееся.

Останки животных отправили на экспертизу. Поскольку дети еще не достигли возраста уголовной ответственности, отвечать за них будут родители – с них спросят за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.