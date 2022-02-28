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Происшествия28 февраля 2022 11:12

В Красноярске похитителю эксклюзивных ножей грозит 6 лет колонии

Дело передано в суд
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске похитителю эксклюзивных ножей грозит 6 лет колонии

В Красноярске похитителю эксклюзивных ножей грозит 6 лет колонии

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить уроженца Иркутской области, совершившего серию краж. Об этом сообщает пресс-служба МВД по краю.

В ноябре 2021 года в полицию обратился красноярец, сообщивший, что из его частного дома в Покровке кто-то украл эксклюзивные охотничьи ножи. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний рецидивист из Иркутской области. Его поймали с поличным – парень пытался обчистить очередной дом. Выяснилось, что он причастен к шести кражам на сумму около 450 тысяч рублей.

Часть краденого имущества полицейским удалось вернуть владельцам. Назад свои ножи получил и заявитель, сыщики вернули их в канун Нового года.

В отношении иркутянина же завели уголовное дело по статье «кража». Ему грозит 6 лет колонии. Материалы дела уже переданы в суд.