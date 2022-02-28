На минувшей неделе красноярцы дышали гидрохлоридом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 21 по 27 февраля специалисты регионального минэкологии обнаружили вредное вещество в воздухе. За неделю в ведомство поступило 46 звонков от жителей города.

Пробы воздуха брал экомобиль министерства. Всего было отобрано 211 проб. Было зафиксировано превышение показателей гидрохлорида в воздухе Красноярска.

Всего в Красноярском крае располагается 14 пунктов наблюдения за состоянием воздуха и работают 3 эколаборатории. Произведено 66 тысяч отборов проб.

- На автоматизированных постах зафиксированы превышения концентрации в воздухе следующих веществ: оксид углерода, взвешенные частицы (до 2,5 мкм), сероводород, оксид азота, диоксид азота, формальдегид и бенз(а)пирен, - передают в пресс-службе краевого минэкологии.