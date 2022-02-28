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Общество28 февраля 2022 8:29

В Санкт-Петербурге построят два теплохода для Красноярска

Они будут ходить по Енисею
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Санкт-Петербурге построят два теплохода для Красноярска. Фото: dimitrov_k

В Санкт-Петербурге построят два теплохода для Красноярска. Фото: dimitrov_k

В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе для Красноярска строят два теплохода, которые будут курсировать по Енисею. Об этом сообщает gornovosti.ru со ссылкой на министра транспорта края Константина Димитрова.

На данный момент помимо строительства судов идет разработка конструкторской документации. Первый теплоход «Андрей Дубенский» строится с 2020 года. По контракту он будет передан Красноярску в 2023 году. Второй теплоход «Виктор Астафьев» - в 2024 году.

По словам Димитрова, это пилотные пассажирские корабли. Они строятся с нуля. Сейчас идет насыщение корпуса-двойника, созданного «в цифре».