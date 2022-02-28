В Норильске потушили пожар на полигоне ТКО Фото: Мария ЛЕНЦ

28 февраля в Норильске потушили возгорание на полигоне ТКО. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии Красноярского края.

Отходы на полигоне начали гореть еще в середине февраля. Площадь пожара составила около 800 кв.м, очаг ушел на глубину около 7 метров. Открытый огонь удалось потушить довольно быстро.

После этого, во избежание повторного воспламенения, на месте работала тяжелая техника, а эксплуататор полигона каждый день мониторил ситуацию. Кроме того, передвижная лаборатория минэкологии замеряла уровень загрязнения воздуха, который оставался в пределах нормы.

- Обследование территории полигона провела специальная комиссия в которую входили минэкологии края, мэрия, Управления ГО и ЧС Норильска, МЧС России по региону и подрядчика. На полигоне видимых признаков возгорания и задымления нет, - сообщают в минэкологии Красноярского края.