В Красноярском крае личные подсобные хозяйства получат 115 миллионов рублей на свое развитие

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В этом году из регионального бюджета на развитие животноводства направят более 115 млн рублей для владельцев личных подсобных хозяйств края, являющиеся пайщиками сельхозкооперативов. Средства будут предоставлены на покупку племенных нетелей, молочных коров и бычков для откорма, а также на содержание коров.

- Такая поддержка предоставляется в крае третий год по инициативе Губернатора Александра Усса. Её цель – укрепление малого агробизнеса и обеспечение самозанятости на селе через сельскохозяйственную кооперацию. В нынешних реалиях подобная помощь особенно актуальна: владельцам ЛПХ позволяет заработать на продаже излишков сельхозпродукции, кооперативам – расшириться за счет новых пайщиков, увеличить число предоставляемых услуг и товарооборот, повысить финансовую устойчивость, - отметил заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

В прошлом году поддержку на приобретение кормов через сельхозкооперативы получили 2,6 тыс. собственников личных подсобных хозяйств края. Кроме того, 168 владельцев приусадебных хозяйств получили в собственность 338 племенных нетелей молочного направления и бычков для откорма. На их покупку сельхозкооперативам было возмещено из краевого бюджета до 90% затрат.

Отметим, что по условиям программы, собственники ЛПХ края – пайщики кооперативов – могут получить до 40 тыс. рублей в год на содержание пяти бурёнок. А с этого года кооперативы, закупающие молоко и мясо крупного рогатого скота в подсобных хозяйствах сельчан, благодаря поддержке могут приобрести для своих пайщиков не только племенных, но и товарных молочных нетелей и коров, а также бычков, не достигших четырехмесячного возраста.

Наша справка:

Агропромышленный комплекс Красноярского края насчитывает 55 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Государственная помощь, направленная на развитие в крае малых форм хозяйствования, поспособствовала укрупнению сельхозкооперативов. Если в 2019 году в них входило 4,1 тыс. владельцев личных подсобных хозяйств, фермеров и индивидуальных предпринимателей, то в 2021 году сельхозкооперативы насчитывали уже 5,4 тыс. пайщиков.

Важно:

В 2022 году из федерального и краевого бюджетов на развитие малого агробизнеса и сельхозкооперации выделено более 650 млн. рублей.