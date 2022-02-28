В Красноярске бродячие собаки кинулись на женщину возле штрафстоянки на Авиаторов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на территории спецстоянки на Авиаторов стая бродячих собак кинулась на женщину. Как сообщили в МВД, по словам жительницы города, одному псу удалось её укусить

ЧП произошло 28 января на улице Авиаторов, 70. Женщина приехала забирать свой автомобиль со спецстоянки, когда увидела стаю из нескольких собак. По словам жительницы, одна из них её укусила.

В полиции пояснили, что спецстоянка не имеет отношения к ГИБДД и принадлежит частному лицу. Из медицинских учреждений к ним сообщений не поступало, но женщина сама обратилась с заявлением. Поэтому сейчас сотрудники проводят проверку. Все собранные материалы направлены в УДИБ для рассмотрения.