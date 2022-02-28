Красноярск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 февраля 2022 7:08

В Красноярске бродячие собаки кинулись на женщину возле штрафстоянки на Авиаторов

Полиция проводит проверку
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на территории спецстоянки на Авиаторов стая бродячих собак кинулась на женщину. Как сообщили в МВД, по словам жительницы города, одному псу удалось её укусить

ЧП произошло 28 января на улице Авиаторов, 70. Женщина приехала забирать свой автомобиль со спецстоянки, когда увидела стаю из нескольких собак. По словам жительницы, одна из них её укусила.

В полиции пояснили, что спецстоянка не имеет отношения к ГИБДД и принадлежит частному лицу. Из медицинских учреждений к ним сообщений не поступало, но женщина сама обратилась с заявлением. Поэтому сейчас сотрудники проводят проверку. Все собранные материалы направлены в УДИБ для рассмотрения.