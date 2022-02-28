В Красноярске рецидивист под угрозой ножа забрал у 70-летнего мужчины 20 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 40-летний мужчина напал с ножом на 70-летнего мужчину и забрал у него 20 тысяч рублей. Полицейские завели уголовное дело по статье «разбой».

70-летний красноярец обратился в полицию. Он рассказал, что на него напали и отобрали деньги прямо в подъезде дома. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Красноярска.

Он рассказал, что увидел, как пожилой мужчина снял деньги в банкомате, проследил за ним и зашел в тот же подъезд. Уже внутри он, угрожая ножом, забрал у красноярца 20 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе красноярской полиции, в отношении рецидивиста заведено уголовное дело по статье разбой. Ему грозит до 10 лет колонии.