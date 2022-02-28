Голосуем все! Выбираем лучших в конкурсе «Лес глазами детей»

Рисунок Ярослава Синицина Фото: личный архив

С 28 февраля стартовало голосование за работы участников творческого конкурса «Лес глазами детей». Напомним, это совместный проект медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск и Лесопожарного центра Красноярского края. Проводится он в преддверии Всемирного дня защиты лесов.

На конкурс прислали колоссальное количество работ: это более 700 рисунков и 29 видеороликов. И никакого отступления от главной темы! Девочки и мальчики показали красоту сибирского леса, его богатый растительный и животный мир. Они призвали беречь природу и сумели отобразить работу лесных пожарных, которые порой рискуют собой в борьбе с огнем ради сохранения лесных богатств.

Рисунок Светланы Новаковой Фото: личный архив

А сейчас нашим юным участникам нужна «помощь зала» - это ваши голоса! До 15 марта (включительно) за рисунки можно проголосовать на сайте «Комсомолки». Это могут быть как друзья и знакомые конкурсантов, так и все желающие. Можно даже отдать свой голос сразу нескольким участникам и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Голосование за видеоролики в этот же период времени пройдет в группе «Комсомольская правда» - Красноярск ВКонтакте. Проголосовать можно будет лишь один раз за одну понравившуюся работу.

С 16 по 18 марта подведем итоги, после озвучим имена 12 победителей в четырех номинациях.

Василиса Гребенникова нарисовала, как хорошо в лесу! Фото: личный архив

А 21 марта в краевом Музее леса состоится торжественное вручение подарков победителям. Их ожидает увлекательная экскурсия, после которой будут вручены памятные подарки и дипломы от «Комсомольской правды» - Красноярск и краевого Лесопожарного центра (в зависимости от номинации).

Еще один партнер проекта, компания ООО «Кондитерские технологии КПС» (продукция «КонТех») подарит каждому победителю сладкий подарок – пряники. Это не простые, а «золотые». Не в прямом смысле слова, конечно. Просто эти пряники в 2021 году победили в престижном конкурсе «100 лучших товаров России». Ранее товар этой компании всегда занимал верхние строчки внутреннего конкурса «Лучший товар Красноярского края». Поэтому обещаем, что будет необычайно вкусно!

Более подробно о том, как можно проголосовать за участников конкурса здесь!