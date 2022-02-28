В Енисейске бухгалтер незаконно заработала для дочери почти 3 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Енисейске Красноярского края будут судить бухгалтера, которая незаконно перевела дочери почти 3 миллиона рублей. Как сообщает МВД по краю, расследование дела передано в суд.

С марта 2019 по октябрь 2021 года главбух одного из кооперативов Енисейского района вносила ложные сведения в реестры зарплаты. Она указывала в платежках данные своей дочери, которая так же работала в кооперативе. Сумма ущерба составила 2 940 000 рублей.

Полицейские завели уголовное дело по статье «мошенничество». Женщина во всем призналась и ожидает суда, находясь под подпиской о невыезде.