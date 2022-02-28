В Красноярске для беженцев из Донбасса собрали 40 тонн гуманитарной помощи. Фото: krskstate.ru

27 февраля в Красноярске завершился сбор помощи для беженцев из Донбасса. Как сообщает пресс-служба правительства края, в общей сложности красноярцы собрали для переселенцев 40 тонн предметов необходимости.

Две фуры с грузами по 20 тонн уже выдвинулись из Красноярска в Ростовскую область. Жители края собрали для беженцев из ДНР и ЛНР продовольствие, бытовую химию, игрушки для детей, предметы гигиены и канцелярию, книги.

В пресс-службе краевого правительство передают, что грузовики с гуманитарной помощью приедут в Ростовскую область через несколько дней.