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Общество28 февраля 2022 2:01

В Красноярске для беженцев из Донбасса собрали 40 тонн гуманитарной помощи

Ее уже отправили в Ростовскую область
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске для беженцев из Донбасса собрали 40 тонн гуманитарной помощи. Фото: krskstate.ru

В Красноярске для беженцев из Донбасса собрали 40 тонн гуманитарной помощи. Фото: krskstate.ru

27 февраля в Красноярске завершился сбор помощи для беженцев из Донбасса. Как сообщает пресс-служба правительства края, в общей сложности красноярцы собрали для переселенцев 40 тонн предметов необходимости.

Две фуры с грузами по 20 тонн уже выдвинулись из Красноярска в Ростовскую область. Жители края собрали для беженцев из ДНР и ЛНР продовольствие, бытовую химию, игрушки для детей, предметы гигиены и канцелярию, книги.

В пресс-службе краевого правительство передают, что грузовики с гуманитарной помощью приедут в Ростовскую область через несколько дней.