В Красноярске с 1 по 5 марта запретят парковку на Биатлонной Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 по 5 марта в Красноярске временно запретят парковку на улице Биатлонная. Об этом сообщают в городской администрации. Эта мера действует для обеспечения дорожной безопасности во время работы Красноярского экономического форума.

Запрет начнет действовать с 18:00 часов 1 марта по 12:00 часов 5 марта. Если говорить конкретно, под ограничение попали участки от проспекта Свободный до пересечения у дома на Свободном, 92 и от перекрестка на Биатлонной до Свободного, 81 стр. 11.

В местах, где будут действовать ограничения дорожного движения поставят дорожные знаки.