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Экономика27 февраля 2022 13:19

Для подготовки Красноярского экономического форума создали Исследовательский центр

В него вошли ученые и специалисты СФУ
Татьяна РЯБИНИНА
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Исследовательский центр КЭФ создан на базе Сибирского федерального университета.

Исследовательский центр КЭФ создан на базе Сибирского федерального университета.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Для подготовки к Красноярскому экономическому форуму АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» совместно с Сибирским федеральным университетом организовали работу Исследовательского центра КЭФ, куда вошли ученые и специалисты СФУ. Его руководитель - доктор экономических наук, профессор СФУ Андрей Ямщиков.

Привлечение ученых и специалистов-практиков к подготовке форума позволило не только усилить научную составляющую, но и обеспечить более содержательный и результативный диалог между властью, экспертами, общественными организациями и гражданами.

В частности, Исследовательский центр КЭФ подготовил аналитические материалы для площадок форума: Новые подходы к пространственному развитию; Промышленность и экологическая трансформация; Человеческий капитал; Цифровизация и новые смыслы в экономике; Новое качество деловой среды.

Исследовательский центр КЭФ при выполнении отдельных исследований, проектов и экспертиз и в дальнейшем будет формировать профильные исследовательские коллективы и команды экспертов с привлечением российских и зарубежных экспертов и исследователей.