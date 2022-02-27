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Происшествия27 февраля 2022 8:44

Красноярские спасатели вынесли со «Столбов» упавшую со скалы туристку

И передали ее медикам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские спасатели вынесли со «Столбов» упавшую со скалы туристку

Красноярские спасатели вынесли со «Столбов» упавшую со скалы туристку

Фото: Мария ЛЕНЦ

Спасатели, которые дежурят на выдвижном посту на территории национального парка «Красноярские столбы», выдвинулись на сигнал, который поступил к ним из района 4-го столба. Нужно было помочь туристке, которая упала со скалы, ушибла грудную клетку и самостоятельно передвигалась с трудом. Произошло это накануне в субботу, 26 февраля. Женщину доставили к выходу до улицы Свердловской, где передали в руки бригады скорой помощи. Об этом случае рассказали в КГКУ «Спасатель».

Добавим, что в тот же день спасателям пришлось выезжать на улицу Калинина. Оттуда на телефон экстренной службы 112 позвонила гражданка и сообщила, что находится на козырьке дома, спуститься на землю самостоятельно не может и просит помочь ей. Интересно, как она там оказалась, но спасатели это не выясняли, они просто сделали свое дело.