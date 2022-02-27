В Красноярском крае за сутки зафиксировали 3 689 новых случаев заболевания коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального управления Роспотребнадзора в Красноярском крае на 27 февраля 2022 года 336 559 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за минувшие сутки 3 689 новых случаев заболевания. Смотрим распределение по городам и районам края. Заметно всеобщее снижение, так в Красноярске новых случаев за сутки – 1664, в Норильске – 102. На остальных территориях статистика не превысила трехзначный показатель: в Ачинске – 83, в Шарыпово – 91, Назарово – 99, Кежемском районе – 78, Бордино – 77, Ермаовском районе – 75 и далее – по убывающей.

Обновленных данных за сутки по выздоровевшим и погибшим пока нет, но накануне, 26 февраля, эти показатели были: 247 524 и 9 962.

Добавим, что в представленную статистику не вошли данные по закрытым городам, они подаются в ФМБА отдельно. Есть актуальная информация из Зеленогорска, там на 27 февраля всего зарегистрировано 17 249 заболевших с начала пандемии, выздоровели 15 040 человек, 181 житель города скончался. В Железногорске самая свежая информация была представлена 25 февраля, там 25 188 случаев заражения коронавирусом. Из них 19 818 человек выздоровели, а 288 пациентов скончались.