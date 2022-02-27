В Красноярском крае после аварии с четырьмя пострадавшими завели уголовное дело. Фото: ГИБДД края

После аварии с четырьмя пострадавшими в Уярском районе полиция завела уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». По информации краевой ГИБДД произошло ДТП в минувшие выходные на 911 километре автодороги Р-255 «Сибирь».

За рулем автомобиля «Шкода» находился 30-летний водитель. По каким-то причинам, они сейчас устанавливаются, он выехал на полосу встречного движения в тот момент, когда там находился автомобиль «Тойота». В салоне «японца» ехали пять человек: трое взрослых и дети 6 и 11 лет. В результате столкновения вместе с двумя взрослыми пострадал младший из детей, он был в детском удерживающем устройстве.

Также пострадал водитель автомобиля «Шкода». Ему оказана помощь. Если его вина будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы. Госинспекторы предупреждают автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах и не совершать необдуманных маневров на высокой скорости.