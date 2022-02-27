Каким будет скоростной общественный транспорт Красноярска?

Городской пассажирский транспорт будет меняться в ближайшее время. Фото: Мария ЛЕНЦ

4 марта на Красноярском экономическом форуме пройдет роуд-шоу проектов в рамках подготовки к юбилею Красноярска.

В 2028 году Красноярск будет праздновать 400-летие города. И к этой дает город будет меняться по стратегическому мастер-плану, рассчитанному до 2035 года.

Рамочная концепция мастер-плана предполагает пять направлений развития Большого Красноярска: транспорт, застройку, экологию, экономику и общество — и в каждое направление входит несколько специализированных программ.

«В рамках роуд-шоу мы более подробно расскажем о проекте "Скоростной транспорт", который предполагает строительство новой инфраструктуры, связывающей все районы быстрым и комфортным общественным транспортом. Станции магистрального транспорта будут построены в пешеходной доступности для более чем 70% жителей Красноярска», — прокомментировал Илья Чистяков, директор проектов КБ Стрелка.

Также планируются проекты по превращению заброшенных и неэффективно используемых территорий бывших промышленных гигантов в новые общественные пространства и рабочие места. Серия проектов по экологии и благоустройству усилит зеленый каркас города и заметно увеличит площадь озеленения, прежде всего в поймах малых рек и на островах Енисея. Проект "Энерготрансформация" позволит в два раза сократить выбросы городских ТЭЦ за счет модернизации и перехода на новые источники топлива.