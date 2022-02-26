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Общество26 февраля 2022 11:30

Мэрия Красноярска предупреждает о сбоях в оплате общественного транспорта через Apple Pay и Google Pay

Красноярцев просят иметь с собой наличные деньги
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске могут возникнуть сбои при оплате картами банков банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия через сервисы Apple и Google Pay. Об этом сообщают в администрации города со ссылкой на Центральный Банк России.

В связи с возможными сложностями, жителей города просят иметь наличные деньги при поездках на всех видах общественного транспорта. В самом ЦБ РФ отмечают, что проблем с расчетом по физическим картам вышеперечисленных банков контактным или бесконтактным способом нет.