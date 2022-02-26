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Здоровье26 февраля 2022 8:22

В Красноярском крае коронавирусом заразились 4 672 человека, погибли 28

Стопкоронавирус.рф опубликовал статистику на 26 февраля 2022 года
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

26 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 4 672 человека. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 332 870 случаев заражения ковидом.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 5681 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 247 524 пациента.

Число летальных случаев стабильно высокое. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 28 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 942 человека. Госпитализированы 344 человека.