Белым медведям из красноярского «Роева Ручья» наполнили бассейны

Фото: Роев Ручей

В Красноярске у белых медведей открылся сезон купаний – погода наконец позволила наполнить им бассейны в «Роевом Ручье». Как рассказали в администрации парка, медведи очень рады этому событию и тащат с собой в бассейн все, что попадется под лапу.

- Медведи с радостью купаются, берут с собой в бассейн все, что есть в вольере: игрушки, солому из берлоги, елки, которые с Новогодних праздников, еду… Так им больше нравится. А еще им нравится, когда вокруг много посетителей, когда можно с разбегу нырнуть в бассейн и поднять волну с брызгами, обязательно чтоб долетели до зрителей… А еще медведи хорошо ныряют, могут надолго задержаться под водой, а потом резко выныривают, - рассказывают о своих обитателях представители парка флоры и фауны.

Посмотреть на резвящихся арктических гигантов можно 27 февраля. В «Роевом Ручье» также пройдут показательные кормления белых мишек.