Пьяный водитель без прав из Березовки испугался полицейских и перелез на заднее сидение

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае пьяный водитель без прав испугался сотрудников ДПС и перелез на заднее сидение. Как сообщают в ГИБДД, такой шаг мужчине не помог, он все равно был задержан.

Изначально выпивший мужчина на «Ниссане», завидев патруль госавтоинспекторов, попытался скрыться – увеличил скорость, и попробовал оторваться. Сотрудники ГИБДД помчались за ним. Через некоторое время «Ниссан» был остановлен. Но водителя на своем месте не оказалось – он перелез на заднее сидение. Документы для проверки он предоставил, но из машины выходить отказался. Тогда его доставили в отдел полиции, где алкотестер показал опьянение: 0.74 мг/л.

Оказалось, что в 2019 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, не имея при этом водительские права, за что получил 1 год лишения свободы и 2 года и 8 месяцев лишения права управления транспортными средствами. Но это его не остановило, и он вновь сел за руль пьяным.

В отношении 25-летнего водителя было заведено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления». Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.