В Красноярском крае власти обсуждают отказ от угольного отопления частного сектора

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В Красноярском крае прошла дискуссия о снижении выбросов и улучшения качества атмосферного воздуха при участии представителей федерального проекта «Чистый воздух», краевых властей, депутатов ЗС и представителей промышленных предприятий, науки и общественности. Как сообщает пресс-служба правительства, собравшиеся обсудили основные мероприятия по снижению нагрузки на экологию региона.

Одной из основных тем был переход частного сектора от угольного на альтернативный вариант отопления. Сейчас в регионе имеется несколько вариантов - подключение к централизованному теплоснабжению, использование бездымного топлива, автономная газификация, электроотопление, установка автоматизированных котлов, экологическая эффективность которых достигается за счет более высокого КПД и системы очистки.

Как отметил глава Минэкологии Красноярского края Павел Борзых, все варианты требуют покупки дорогостоящего оборудования, поэтому реализация требует субсидий.

Каждый из альтернативных вариантов был рассмотрен и обсужден экспертами и властями. Также собравшиеся рассмотрели примеры решения подобных экологических вопросов в других городах.

По словам руководителя проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды России Максима Королькова, ранее много обсуждалась работа промышленных предприятий, были приняты серьезные решения об их дополнительной ответственности по снижению нагрузки на атмосферный воздух. Но эти меры оказались недостаточными, поэтому нужно менять подход в отоплении частного сектора. На совещании было определено 5 основных направлений, теперь необходимо проработать механизм применения каждого из них.

Отметим, что в рамках реализации национального проекта «Экология» в Красноярске большую работу по экологической модернизации проводят крупные промышленные предприятия краевого центра. Компании меняют своё производство, улучшают его по современным стандартам, устанавливают новейшие фильтры на дымовые трубы и эксплуатируют автоматизированные системы экологического мониторинга выбросов.