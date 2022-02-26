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Происшествия26 февраля 2022 5:16

В Красноярске 12-летний школьник попал под колёса автомобиля на Алексеева

Подросток переходил дорогу на красный сигнал светофора
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Момент ДТП Фото: ЧП Красноярск

Момент ДТП Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на Алексеева автолюбитель на «КИА» сбил 12-летнего школьника. Как сообщают в ГИББД, ДТП произошло 25 февраля около 13 часов.

Известно, что подросток решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора. Момент, когда ребенок попал под колеса, запечатлела камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, что движение было плотным, поток машин двигался со средней скоростью. Зачем мальчишка выскочил прямо под колёса авто – пока не понятно.

Сейчас школьник находится в больнице, во время аварии он получил серьезные травмы.