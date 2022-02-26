Красноярский «гонщик», накопивший почти 100 штрафов, может лишиться своего авто

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Красноярского «гонщика» могут лишить автомобиля «Ниссан» из-за 91 неоплаченного штрафа за превышение скорости. Как сообщают в ГИБДД, машина сейчас находится на специальной стоянке, если её владелец не погасит долг по штрафам – более 80 000 рублей, то авто уйдет с молотка.

Мужчина не оплатил ни один из штрафов и игнорировал требования судебных приставов явиться к нему. Поэтому ведомствам пришлось применять более жесткие меры.

Напомним, что автомобильный штраф за нарушение ПДД можно оплатить со скидкой 50% в первые 20 дней после его вынесения.