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Спорт26 февраля 2022 3:54

Красноярский боксер Марк Петровский победил техническим нокаутом в дебютном профессиональном бою

Бой был остановлен рефери по просьбе доктора
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Марк Петровский Фото: федерация бокса России

Марк Петровский Фото: федерация бокса России

Чемпион мира по боксу из Красноярского края Марк Петровский успешно дебютировал на профессиональном ринге. Он одержал победу техническим нокаутом у кенийца Коллинса Ойяла в шестираундовом поединке супертяжелой весовой категории.

Бой был очень коротким – в перерыве после второго раунда рефери принял решение завершить встречу боксеров. Об этом попросил доктор, которому не понравилось состояние Коллинса Ойяла. Кенийец был недоволен принятым решением, он ходил по рингу и спрашивал в чем причина отмены поединка.

Напомним, что Марку Петровскому 22 года. Он Чемпион мира, мастер спорта России, член сборной страны по боксу, чемпион России, серебряный призер командного Кубка России, многократный победитель и призер турниров всероссийского значения.