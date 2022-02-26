В Игарке мужчина украл из квартиры коллеги более 2 миллионов рублей

Фото: МВД

На севере Красноярского края 35-летний мужчина обчистил квартиру своего коллеги. Как сообщают в МВД, житель региона вынес 2 126 000 рублей, хранившиеся в спальне наличкой.

Мужчина выяснил, что его 67-летнйи коллега по работе проживает один, а дома хранит очень крупную сумму налички в пакетиках. Поэтому он подменил ключи в кармане куртки и пошел на дело.

После того, как он вынес 2 126 000 рублей из квартиры, северянин более 800 тысяч рублей перевел на банковскую карту, из них около 500 тысяч рублей проиграл в онлайн-казино, а оставшиеся наличные 1 миллион 292 тысячи рублей изъяли полицейские. После задержания мужчина признал свою вину и написал явку с повинной.

Сотрудники полиции завели уголовное дело по статье «Кража». 35-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.