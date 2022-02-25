В Красноярске разыскивают ограбившего 12-летнюю школьницу мужчину

Фоторобот подозреваемого. Фото: МВД по Красноярскому краю

Красноярские полицейские разыскивают подозреваемого в ограблении 12-летней школьницы. Заведено уголовное дело по статье «грабеж».

Все случилось 23 февраля на Красрабе в Свердловском районе города. В 19:15 часов неизвестный напал на ребенка и отобрал телефон стоимостью 9 тысяч рублей.

Полицейские просят помощи в поимке грабителя у жителей Красноярска. Если у вас есть какая-либо информация об этом человеке, звоните по следующим номерам: 8-950-405-40-31, 8-913-190-74-37 или 102.

Приметы нападавшего: на вид 20-30 лет, европейский тип лица, среднего роста, волосы темно-русые, на лице щетина темного цвета. На момент совершения преступления был одет в шапку вязанную темного цвета, куртку камуфляжную коричневого цвета, штаны камуфляжные коричневого цвета, черную футболку.