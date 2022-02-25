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Происшествия25 февраля 2022 10:38

В Канске на автобусной остановке умерла женщина

Ей стало плохо
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Канске на автобусной остановке умерла женщина. Фото: vk.com/kansklife

В Канске на автобусной остановке умерла женщина. Фото: vk.com/kansklife

25 февраля в Канске Красноярского края на автобусной остановке скончалась женщина. Как сообщает минздрав, причина смерти устанавливается.

Подписчики паблика «ЧП Канск» сообщают, что женщина почувствовала себя плохо, начала задыхаться, упала и скончалась. Помочь ей не удалось ни очевидцам, ни медикам.

Свидетели передают, что люди не оставались в стороне. Но помочь женщине не удалось, ни очевидцам, ни медикам:

- Я рад, что много людей не проходили мимо, предлагали помощь! Есть ещё добрые люди, но, к сожалению мы не смогли ей помочь, - пишет житель Канска.

В минздраве Красноярского края сообщают, что скорая приехала максимально быстро. Сейчас устанавливается причина смерти женщины.