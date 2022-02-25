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Общество25 февраля 2022 9:49

В Кировском районе Красноярска восстановили 16 незаконно измененных квартир

Все жилые помещения привели в первоначальный вид
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Кировском районе Красноярска восстановили 16 незаконно измененных квартир. Фото: admkrsk.ru

В Кировском районе Красноярска восстановили 16 незаконно измененных квартир. Фото: admkrsk.ru

В Кировском районе Красноярска к первоначальному виду привели 16 квартир с незаконными перепланировками. Об этом сообщают в городской администрации.

Так, в квартире на Вавилова, 33 собственнику пришлось восстановить незаконно измененный вход. Хозяин квартиры на Западной, 8 незаконно демонтировал газовую печь и установил электроплиту, в итоге пришлось вернуть все на место.

- В 2021 году в администрацию района поступило 143 обращения по вопросу перепланировки помещений, по 70 вынесены предупреждения о приведении помещений в прежнее состояние, - передают в пресс-службе мэрии.