В Красноярском крае коронавирусом заразились 4759 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

25 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 4759 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 328 198 случаев заражения ковидом.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 6352 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 241663 пациента.

Число летальных случаев стабильно высокое. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 27 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 914 человек. Госпитализированы 369 человек.