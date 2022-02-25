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Здоровье25 февраля 2022 8:49

В Красноярском крае коронавирусом заразились 4759 человек

Стопкоронавирус.рф опубликовал статистику на 25 февраля 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае коронавирусом заразились 4759 человек

В Красноярском крае коронавирусом заразились 4759 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

25 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 4759 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 328 198 случаев заражения ковидом.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 6352 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 241663 пациента.

Число летальных случаев стабильно высокое. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 27 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 914 человек. Госпитализированы 369 человек.