В Красноярске двух заведующих детскими садами заподозрили в фиктивном трудоустройстве работников Фото: Мария ЛЕНЦ

25 февраля в Красноярске по статье «мошенничество» завели уголовное дело на двух экс-заведующих детскими садами. Об этом сообщает пресс-служба СК по краю.

По данным ведомства, махинациями с фиктивным трудоустройством 48-летняя заведующая начала заниматься с 2014 года. Она приняла на работу рабочим комплексного обслуживания мужчину. Естественно, он не поработал ни дня, а зарплату за него получала подозреваемая.

В ноябре 2020 года ее примеру последовала 49-летняя заведующая другого красноярского детсада по аналогичной схеме трудоустроила женщину на должность машинистки по стирке и ремонту спецодежды. Деньги руководительница получала вплоть до января 2022 года.

Женщин раскрыли сотрудники прокуратуры после проведенной проверки. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.