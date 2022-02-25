В Красноярске на начальницу пекарного цеха завели дело за нападение на журналистку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске следователи завели уголовное дело на начальницу пекарного цеха ООО «Глютен», напавшую на журналистку. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии.

13 января журналистка с оператором по заданию редакции приехала к заводу предприятия на проспекте Красноярский рабочий. После жалоб потребителей на качество продукции они решили проверить работу цеха.

Уже на входе в помещение на журналистку и оператора напала начальница пекарного цеха. Она не пустила их внутрь, вытолкав их силой. В итоге следователи завели на женщину уголовное дело по статье «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».