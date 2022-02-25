В Ачинске эвакуировали школу из-за сообщений о минировании. Фото: tv_osa

25 февраля из-за сообщений о минировании эвакуировали школу №15. Информацию подтвердили в МВД по Красноярскому краю.

Как сообщает телеканал «ОСА», в 11 часов утра на электронную почту школы пришло сообщение с текстом «Школа в опасности». Вскоре к учреждению приехали правоохранители, которые вывели учеников и работников из здания.

В МВД по Красноярскому краю сообщают, что подозрительных предметов в школе обнаружено не было. Сейчас устанавливается личность «шутника».