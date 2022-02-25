С 1 по 5 марта красноярцы смогут бесплатно проверить слух. Фото: kraszdrav.ru

В Красноярской краевой больнице с 1 по 5 марта можно будет бесплатно проверить слух. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Бесплатная проверка приурочена к Всемирному дню слуха. Жители Красноярского края смогут бесплатно верить свой слух, получить консультацию сурдолога и пройти обследование.

- Чтобы бесплатно пройти обследование слуха в краевой больнице, можно обратиться лично в регистратуру поликлиники ККБ и записаться на приём, либо записаться и задать вопросы по номеру контакт-центра (391) 202-68-50 или по номеру отделения сурдологии (391) 220-15-63, - передают в минздраве Красноярского края.