В Красноярске для переселенцев из аварийного жилья и сирот построят 17-этажный дом Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году начнется строительства 17-этажки на Крайней, 12 в Ленинском районе Красноярска. Об этом сообщает министерство строительства края.

В доме будет 288 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Стоимость строительства 951 миллион рублей. Подрядчик уже найден. Ожидается, что уже в 2023 году в 216 квартир переселятся 495 человек. Еще 72 квартиры положены детям-сиротам.

- Всего на реализацию программы по переселению в Красноярске на 2022 год предусмотрено 1,9 миллиардов рублей, - передают в пресс-службе министерства строительства Красноярского края.