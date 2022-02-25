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Общество25 февраля 2022 4:52

В «Роевом ручье» открываются вольеры с экзотическими животными

Гостей просят не забывать о превентивных мерах
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В «Роевом ручье» открываются вольеры с экзотическими животными. Фото: vk.com/roevzoo

В «Роевом ручье» открываются вольеры с экзотическими животными. Фото: vk.com/roevzoo

С 25 февраля в красноярском «Роевом ручье» вновь открываются вольеры с экзотическими животными. Об этом сообщает пресс-служба парка флоры и фауны.

Теперь гости зоопарка вновь могут посетить такие комплексы, как «Жирафы», «Экзотические животные», «Теплолюбивые копытные животные», «Теплолюбивые кошачьи», Акватеррариум. Также открыто кафе на территории парка.

Однако в пресс-службе парка просят не забывать о масках и QR-кодах для посещения кафе.