Под Красноярском «сотрудник газовой службы» ограбил 87-летнего мужчину Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Березовка под Красноярском полицейские раскрыли ограбление 87-летнего мужчины. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, заведено уголовное дело по статье «разбой».

В квартиру 87-летнего ветерана труда постучался 50-летний рецидивист, который представился сотрудником газовой службы. Проникнув в жилище, он избил хозяина дома и запер его в ванной. Затем он забрал все сбережения мужчины – 110 тысяч рублей.

Вскоре нападавшего задержали. Он во всем признался и возместил часть ущерба – 30 тысяч рублей, остальные деньги он успел потратить. В его отношении заведено уголовное дело по статье «разбой».