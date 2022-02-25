В центре Красноярска закрылся крупный магазин обуви «Россита». Фото: ШАБАЛИН Дмитрий/gornovosti.ru

В центре Красноярска на проспекте Мира закрылся магазин обуви «Россита». Об этом сообщает gornovosti.ru.

Коллеги сообщают, что сейчас помещение, где располагался магазин, сдается в аренду. Это уже вторая торговая точка популярной сети, закрывшаяся в Красноярске. Ранее магазин «Россита» прекратил свою работу в ТК «На Свободном».

Напомним, что сеть «Россита» открылась в 1992 году. Сейчас в Красноярске остался один магазин – на Матросова. Филиалы также работают в Абакане, Барнауле, Бийске, Кемерове и множестве других городов.