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Общество25 февраля 2022 3:38

В центре Красноярска закрылся крупный магазин обуви «Россита»

Он работал долгие годы на проспекте Мира
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В центре Красноярска закрылся крупный магазин обуви «Россита». Фото: ШАБАЛИН Дмитрий/gornovosti.ru

В центре Красноярска закрылся крупный магазин обуви «Россита». Фото: ШАБАЛИН Дмитрий/gornovosti.ru

В центре Красноярска на проспекте Мира закрылся магазин обуви «Россита». Об этом сообщает gornovosti.ru.

Коллеги сообщают, что сейчас помещение, где располагался магазин, сдается в аренду. Это уже вторая торговая точка популярной сети, закрывшаяся в Красноярске. Ранее магазин «Россита» прекратил свою работу в ТК «На Свободном».

Напомним, что сеть «Россита» открылась в 1992 году. Сейчас в Красноярске остался один магазин – на Матросова. Филиалы также работают в Абакане, Барнауле, Бийске, Кемерове и множестве других городов.