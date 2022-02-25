На Богучанской ГЭС начала работать паводковая комиссия

Машинный зал БоГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

На Богучанской ГЭС создана паводковая комиссия под руководством первого заместителя генерального директора - главного инженера станции. Задача комиссии - обеспечение безопасной, надежной и эффективной работы оборудования и сооружений в период половодья 2022 года. В ее состав также вошли заместители главного инженера по эксплуатации и технической части, начальники цехов и служб, специалисты по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

Комиссия организовала осмотр гидротехнических сооружений и подготовила план мероприятий, обеспечивающих безаварийную работу Богучанской ГЭС на протяжении всего половодно-паводкового периода. План учитывает опыт прохождения паводков за весь период строительства и эксплуатации Богучанской ГЭС, в том числе периода повышенной водности в 2021 году.

Богучанская ГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты проведут анализ рисков при различных вариантах прохождения паводка, в том числе при повышении или снижении уровня Богучанского водохранилища, затоплениях и подтоплениях в верхнем и нижнем бьефе и т.д. Кроме того, организована внеочередная проверка работоспособности оборудования, связанного с пропуском паводка: затворов и подъемных механизмов, сороудерживающих решеток, промывных устройств и откачивающих механизмов, а также локальной системы оповещения. Запланировано проведение дополнительных тренировок и внеплановых инструктажей по обеспечению безопасного, надежного и эффективного прохождения паводка для работников Оперативной службы.

До конца февраля паводковая комиссия БоГЭС наладит взаимодействие с органами власти Кодинска и Кежемского района, территориальными органами МЧС, а в первую неделю марта заключит соглашение с органами Росгидромета о передаче специализированной гидрометеорологической информации. Паводковая комиссия учитывает прогнозы МЧС и Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По многолетним наблюдениям, половодье в Нижнем Приангарье начинается в последние дни апреля или первой декаде мая.

По предварительной информации, в течение зимы 2021-2022 года в бассейне Ангары и Байкала складывается сложная гидрологическая обстановка. Уровень озера Байкал, водохранилищ Ангарского каскада и крупных притоков Ангары выше, чем в феврале 2021 года; толщина ледового покрова на Байкале и водохранилищах ниже многолетней нормы. В соответствии с распоряжениями Енисейского бассейнового водного управления (Росводресурсы), Богучанская ГЭС с 16 февраля 2022 года увеличила расходы через агрегаты до 4200 кубометров в секунду. Это позволило понизить уровень Богучанского водохранилища с отметки 207,71 до 207,54 м и начать подготовку к предстоящему приему талых вод.