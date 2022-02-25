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Общество25 февраля 2022 2:59

Красноярские полицейские разыскивают продавца иностранной валюты

Ему грозит штраф
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Красноярские полицейские разыскивают продавца иностранной валюты

Красноярские полицейские разыскивают продавца иностранной валюты

Фото: Мария ЛЕНЦ

24 февраля в центре Красноярска местные жители заметили мужчину, торгующего иностранной валютой. В полиции начали розыск уличного продавца.

В полиции поясняют, что красноярцу грозит штраф по статье «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».

То есть менялу могут оштрафовать на сумму от 75 до 100% от суммы валютной операции. Для должностных лиц предусмотрен штраф в 10-30 тысяч рублей.