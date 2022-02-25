В Красноярске мэрия за 35,4 миллиона рублей продает участок и здание под базу отдыха. Фото: admkrsk.ru

Мэрия Красноярска объявила о продаже земельного участка и двухэтажного здания на Елены Стасовой, 58. Общая площадь объекта составляет 660,1 кв.м.

Вместе с землей продается и двухэтажное здание 1974 года постройки. Ранее данные объекты были включены в прогнозный план эвакуации. Общая стоимость лота 35 468 000 рублей. Победитель торгов сможет построить на территории базу отдыха, туристический центр и загородный отель.

Кроме того, мэрия Красноярска выставила на продажу шесть объектов (несколько зданий и земля) площадью 1 150,5 кв.м на Достоевского, 2. Здесь покупатель может расположить магазины или склады. Начальная цена – 24 806 000 рублей.

- Земля с нежилым зданием площадью 155,9 кв. м можно приобрести по Беловежской, 6г. Территория предназначена, в частности, для объектов садоводства. С учётом земельного участка начальная цена стартует от 1 531 000 рублей, - добавили в мэрии.

Заявки принимаются до 9 марта. Торги пройдут 15 марта.