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Общество24 февраля 2022 10:33

В Красноярске отремонтируют улицу Пограничников за 167,7 миллионов рублей

Контракт на ремонт дороги выиграла компания ООО «Промстрой»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске пройдет ремонт улицы Пограничников, на эти цели из бюджета выделено 167,7 миллионов рублей. Как сообщают в администрации, по итогам торгов контракт на ремонт выиграла компания ООО «Промстрой».

Специалисты заменят бортовые камни, отремонтируют тротуары, установят светофоры, обновят дорожные знаки и обновят асфальтобетонное покрытие на участке от Ястынской до Пограничников,21.

Также модернизируют перекресток Пограничников-Башиловская – там появится возможность левого поворота на выезде из спортивно-оздоровительного комплекса «Сокол». Для удобства посетителей комплекса будут оборудованы новые остановки.

Также будут приведены в порядок 7 остановок - для этого изменят геометрические параметры заездных карманов, установят новые автопавильоны и дорожные знаки. На участке от остановки общественного транспорта «КРССУ» до улицы Кразовская появится новое барьерное ограждение для снижения рисков возникновения ДТП со встречным столкновением.