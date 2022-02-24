В Железнодорожном районе появится новая площадка для спорта и отдыха

Фото: администрация Красноярска

Общественное пространство на ул. Робеспьера, 19 планируют благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в 2022 году.

Сейчас водители используют эту территорию в качестве парковки, некоторые горожане оставляют здесь мусор. Участок расчистят, демонтируют старый бетонный забор.

«На этом участке для ребятишек нет ни игровой, ни спортивной площадки. Поэтому мы собрали инициативную группу и дружно проголосовали за благоустройство сквера в этом месте. Набрали более 10 тысяч голосов», - отметил руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

Жители уже составили предварительный дизайн-проект сквера. Здесь появятся детская площадка с малыми архитектурными формами, качели, гамаки, а также спортивная площадка. В сквере будут оформлены аккуратные пешеходные дорожки из плитняка, проведут современное освещение. В новом общественном пространстве высадят кустарники и многолетние травы. Работы по благоустройству начнутся весной и завершатся осенью этого года.